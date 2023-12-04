قصواء الخلالي: الصناعات الدفاعية في «إيديكس» تبعث على الفخر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وتفقد عددا من أجنحة المعرض، والمشاهد كلها التي رأيناها صباحا تبعث على الفخر لهذا الوطن، ورؤية قدرات مصر واستعداد العالم للتعامل والتعاون معها تحت هذه الظروف.

المعرض يشارك فيه كبار العارضين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن فعاليات المعرض تستمر من 4 إلى 7 ديسمبر، وشارك كبار العارضين والشركات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أنه جرى عرض فيلم تسجيلي في افتتاح المعرض رائع وممتع من إنتاج هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، كما شهدت الفعاليات كلمة لوزير الدفاع وبها الكثير من التفاصيل عن استقرار هذا الوطن.

المعرض مبعث فخر واعتزاز المصريين

وأكدت أن المعرض مبعث فخر واعتزاز المصريين والدولة المصرية، ورسالة مهمة للخارج بأن الوطن مستقر وآمن ولديه قوات مسلحة تبعث على الفخر، وقيادة سياسية واعية ومدركة للمخاطر، ولديها قدرة على جذب الجميع ليصبح هنا الملتقى في مصر.