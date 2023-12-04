وزير التعليم العالي الأسبق: الرئيس السيسي يؤمن بتحويل البحث العلمي إلى عائد اقتصادي

أكّد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، دور قطاع التعليم والبحث العلمي في بناء الإنسان، موضحًا أنه لا حياة متقدمة دون تعليم وبحث علمي جيد.

تحويل البحث العلمي إلى عائد اقتصادي حقيقي

وأوضح الشيحي، خلال كلمته في مؤتمر أمانة التواصل والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي، يتمتع بإيمان راسخ بأنّ التعليم الجيد يؤدي؛ لبحث علمي، يتحول إلى عائد اقتصادي حقيقي في حالة تنفيذه.

وأشار إلى أنّ التعليم دوره بناء شخصية وثقافة ووعي الإنسان، وأنّ التعليم يجب أن يستمر بواسطة التعاون مع الشركات، مردفًا أن مصر لديها قرابة 100 جامعة متنوعة موزعة على كل محافظات مصر، وما زالت المنظومة بحاجة للمزيد، وهو ما يؤكد أهمية استمرار دعم الرئيس السيسي للقطاع.