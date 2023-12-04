مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى أبو حماد والمخازن الاستراتيجية بالشرقية

تفقد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو حماد المركزي، ومشروع المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة ببساتين بركات بمركز ومدينة بلبيس، وذلك بعد تفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة الحسينية، ومشروع مبنى مستشفى الحسينية المركزي، ومبنى مستشفى أبو كبير المركزي.

مبنى جديد يضم كافة التخصصات الطبية

وتفقد مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أبو حماد، في حضور مديري المشروعات بالوزارة، ومديرة إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير المستشفى، حيث تم المرور على قسم العمليات الجراحية، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والكلى الصناعية، والحضانات، والأشعة، والاستقبال والطوارئ، كما تم معاينة قطعة الأرض الفضاء الموجودة داخل المستشفى، وبحث الاحتياجات الطبية، لإنشاء مبنى جديد للمستشفى يضم كافة التخصصات الطبية.

كما تفقدا مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان، بقرية بساتين بركات التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة تقديرية تصل إلى 128 مليون جنيه، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لإنشاء 3 مخازن استراتيجية بمحافظة الشرقية، والتي تتم في 3 مواقع مختلفة بالمحافظة، وهي قرية الهيصمية بمركز ومدينة القرين، وقرية كفر النصيري بمركز ومدينة أبو كبير، وقرية بساتين بركات ببلبيس، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون جنيه.

متابعة أعمال إنشاء المخازن

وناقش مساعد وزير الصحة، مع الهيئة المنفذة، الموقف التنفيذي من المشروع، متابعاً الأعمال الإنشائية للمخازن، ونسب إنجاز الأعمال التي تمت بها حتى الآن، كما ناقش نسب الإنجاز لكل موقع، وموقف توصيل المرافق من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتم التأكيد على الهيئة المنفذة للمشروعات بسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم المخازن الاستراتيجية وفقاً للمدة الزمنية المحددة للمشروعات.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد أو مال، في سبيل توفير حياة صحية لائقة للمواطنين وذات جودة عالية، مؤكدا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.