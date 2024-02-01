الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة.. 6 مستندات أساسية

يتطلع الكثيرون ممن غيروا محل إقامتهم إلى آخر جديد إلى معرفة الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة، وكذلك تغييره في البطاقة، ولكن لا بد عند تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي تقديمها إلى السجل المدني مرفقة بمجموعة من المستندات والإثباتات التي يُقتضى معها تعديل البيانات؛ سواء كان التغيير فيها يتمثل في محل الإقامة أو في الوظيفة، وفي هذه الحالة لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة، وكيفية تغييرها في بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى بيان أسعار الاستمارات في العام الحالي، وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين، وغير ذلك من الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة للزوجة

تتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة كالتالي:

- طلب تغيير محل الإقامة، يتم الحصول عليه من السجل المدني.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية العقار الجديد.

- صورة من إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).

- صورة من شهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا).

خطوات تغيير محل الإقامة

يتم تغيير محل الإقامة في مصر من خلال الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى السجل المدني التابع له محل الإقامة الجديد.

2. تقديم الأوراق المطلوبة إلى موظف السجل المدني.

3. دفع الرسوم المقررة.

4. استلام إيصال التعديل.

خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

يتم تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي في مكاتب سجلات الأحوال المدنية في المدن والمحافظات، وتتمثل الخطوات في التالية، وفقًا للموقع الرسمي لنقابة المحامين المصرية:

- الحصول على استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني.

- تقديم صورة من البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

- تقديم صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية العقار الجديد، بشرط أن يكون العقار الذي سوف يتم الترخيص عليه، يحتوي على عقد مُوثق من المحكمة، أو موثق في مكاتب الشهر العقاري، أما إذا كان العقد إيجارًا فيجب حضور المؤجِّر للتصديق على صحة التعاقد.

- أن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابتًا في البطاقة.

- تقديم إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه أو غاز حديث.

- بالنسبة للزوجة يجوز لها أن تغير على محل إقامة زوجها، ويتطلب فقط صورة بطاقة الزوج.

أسعار استمارات الرقم القومي 2024

تختلف استمارات بطاقة الرقم القومي، منها الاستمارة المميزة، أوالعاجلة، أوالعادية، وتختلف حسب المدة المقررة للحصول عليها من السجل المدني، وأسعارها كالتالي:

1- المميزة يبلغ سعرها 170 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

2- العاجلة سعرها 120 جنيهًا يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

3- العادية سعرها 45 جنيها يتم استلام البطاقة بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

تغيير محل الإقامة في البطاقة أون لاين

ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية.

ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب واتباع الخطوات.

ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب على نافذة الأحوال المدنية.

ـ تحديد نظام الدفع.

ـ قراءة الإرشادات الخاصة بكل خطوة بعناية والضغط على موافق على الشروط.

يشار إلى أنه يسمح بإصدار بطاقة الرقم القومي مباشرة عبر الإنترنت، بشرط أن تكون بيانات مقدم الطلب، مطابقة للتعليمات المبينة بالإرشادات الخاصة بكل وظيفة أو مهنة.