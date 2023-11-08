تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة مصر.. الشروط والخطوات

في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي، أتاحت الحكومة عديد من الخدمات التي يمكن للمواطنين إجراؤها إلكترونيا من المنزل، لتوفير مشقة الذهاب للمصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

وتستعرض «الوطن» طرق تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء، لتوفير الوقت والمجهود باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.

- اختيار أيقونة «الرقم القومي».

- تسجيل البيانات الخاصة.

- تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة.

- الضغط على «تأكيد».

الوقت المحددة لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

- استخراج بطاقة الرقم القومي العادية بعد 15 يوما.

- يجري استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة بعد 3 أيام.

- استخراج بطاقة الرقم القومي في حالة VIP بعد 24 ساعة.

- يتم استلام بطاقة الرقم القومي فوريا في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

أما عن شروط تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة الحكومة المصرية تتمثل في الآتي:

- أن يكون المقدم مواطناً مصرياً.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً.

- أن يكون المتقدم مسجلاً في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.