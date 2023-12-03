هل يمكن التصويت دون استخراج بطاقة الرقم القومي؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المواطنين، والذي تضمن إمكانية التصويت دون استخراج بطاقة رقم قومي.

وأجابت الهيئة أنه لا يجوز التصويت لمن لم يستخرج بطاقة رقم قومي، إلا في حالة استخراج جواز سفر يتضمن الرقم القومي للمواطن الراغب في التصويت.

بنداري: لا يجوز التصويت إلا ببطاقة أو جواز سفر سارٍ

يشار إلى أن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهئة الوطنية للانتخابات، أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يجوز التصويت إلا ببطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو جواز السفر بشرط أن يكون جواز السفر ساريا.

وبدأ الاقتراع بالخارج منذ الجمعة الماضية، ويستمر حتى اليوم الأحد وهو اليوم الثالث والأخير في تصويت المصريين بالخارج.

الانتخابات تجرى في 121 دولة حول العالم

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.