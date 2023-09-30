في كثير من الأحيان، وعندما ينتقل شخص من سكن إلى آخر، يحرص على تغيير محل الإقامة الخاص به في البطاقة، حتى يتم تغيير مقر إقامته في جميع الجهات الرسمية عند إجراء أي من الخدمات، لذا يهتم كثيرون بمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023.

وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة تغيير محل الإقامة الخاص بهم في البطاقة بعد الانتقال من مكان لآخر، ويوضح هذا التقرير الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023.

شروط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023

وتتمثل شروط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023 في الآتي:

- أن يتم استخراجها من السجل المدني التابع له المواطن.

- تقديم المستندات الخاصة بتغيير محل الإقامة.

- لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات.

الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023 في الآتي:

- يقوم المواطن بشراء الاستمارة وملأها بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- كما يتم تقديم أي من المستندات التي تثبت بيانات محل الإقامة الجديد.

- إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون، ويجب أن يكون حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغييرها.

- صورة وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد.