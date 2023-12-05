9 أعراض تدل على إصابتك بجلطة القلب.. احذر ألم الصدر المفاجئ

الكثير من الأشخاص يصابون بأعراض كثيرة لكنهم يتجاهلونها خاصة ألم الصدر، ولا يعرفون أنهم من الممكن أن يكونوا مصابين بانسداد العضلة القلبية، أو الجلطة القلبية، وهي من أخطر الجلطات التي يمر بها الإنسان، حيث تسبب وفاة مفاجئة بعد توقف القلب.

أعراض تدل على إصابتك بجلطة القلب

الدكتور محمد رمضان، أخصائي أمراض القلب، استعرض لـ«الوطن»، 9 أعراض تدل على إصابتك بجلطة القلب، دون لأن تعلم، وذلك على خلفية وفاة عاطف الجارحي، رئيس العمال بمستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، بشكل مفاجئ متأثرا بها، وهي كالتالي:

1- الشعور بألم البطن.

2- الشعور بألم، أو ضغط في منطقة منتصف الصدر لعدة دقائق ويزول ثم يعود مجددًا.

3- التعب والضعف العام والشعور بالإرهاق.

4- التعب لعدة أيام دون وجود سبب واضح.

5- الشعور بضيق التنفس، مصحوبا بضيق الصدر.

6- الشعور بحرقة وألام في المعدة أو عسر الهضم.

7- الشعور بألم يؤثر على الذراع الأيسر أو لا الذراعين، والفك، والرقبة، والظهر.

8- التعرق المفرط.

9- الأرق واضطراب في النوم.

ما هي جلطة القلب؟

ووفق أخصائي أمراض القلب، فإن جلطة القلب حالة مرضيّة شائعة الحدوث وتشكل خطراً على حياة الإنسان، وتحدث عند قطع إمداد الدم للقلب بشكل مفاجئ، فالقلب يتلقى الدم والغذاء عبر ثلاثة شرايين رئيسة تُعرف بالشرايين التاجيّة، كما تحدث عند انسداد مفاجئ لواحد أو أكثر من هذه الشرايين.

علاج جلطة القلب السريع

ويمكن للمريض حال شعوره بأي من الأعراض اللجوء، إلى علاج جلطة القلب، حيث يجب عليه تناول الأسبرين، إذ يساهم في انخفاض تجلط الدم ويساهم في توصيل الدم بشكل كبير للقلب، كما أن أدوية السيولة، تحد من تعرض الدم للتجلط مرة أخرى، وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، فضلا عن تناول أدوية تنظيم الكوليسترول وتنظيم الصفائح الدموية.