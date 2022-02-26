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سبب وفاة الفنانة جالا فهمي.. جلطة في القلب وفشل تنفسي حاد: مستند

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شيماء رستم
07:39 م | السبت 26 فبراير 2022
جالا فهمي

جالا فهمي

غيب الموت، اليوم، الفنانة جالا فهمي، بعد دخولها المستشفى مساء أمس، وحصلت «الوطن» على بيان وفاة الراحلة من مستشفى السلام الدولي بالمهندسين، وتبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

من هي جالا فهمي؟

جالا فهمي ممثلة مصرية، تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في عام 1986، عملت في برنامج تلفزيوني تحت اسم «الحل هو الحبل»، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل «يوم مر ويوم حلو».

بدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها «طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا»، وعملت في التلفزيون وشاركت بعدة مسلسلات منها «الوسية، ليالي الحلمية»، كما عملت بالمسرح أيضًا وقدمت مسرحيتين فقط هما «ولعها شعللها، كرنب زبادي».

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بقلم شيماء رستم

محررة صحفية بقسم الفن بجريدة الوطن، متخصصة بملف السينما و الدراما الهندية، أول صحفية تقوم بإجراء حوار مع نجوم الفن الهندي، بجانب الفن المصري و العربي.