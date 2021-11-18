سبب وفاة الإعلامية شيرين دويك.. جلطة في القلب أم تشخيص خاطئ بالمعدة؟

بحث عدد كبير من الجمهور عن سبب وفاة الإعلامية شيرين دويك، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض، خاصة أنها كانت على علاقة حب وصداقة من جميع زملائها العاملين بالقطاع التلفزيوني.

سبب وفاة الإعلامية شيرين دويك

وبعد وفاتها بساعات قليلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاتها هو جلطة في الشريان التاجي الخلفي، حسبما تردد، ولكن سرعان ماخرجت زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي لتكشف حقيقة الأمر عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» وتوضح أنها تعرضت لتشخيص خاطئ من بعض الأطباء، بعدما توجهت إلى أحد المستشفيات فور شعورها بألم شديد في المعدة، ولكن الطبيب شخص الحالة على أنها مشكلة في القولون، إلا أن توفيت فجاءة أثناء النوم.

جمال شعبان يصف الأمر بـ«السيناريو الخادع»

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، عميد معهد القلب السابق، أن ماحدث بخصوص وفاة الإعلامية شيرين دويك لا يسمي سوي بـ«السيناريو الخادع» حسبما كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وطالب بضرورة إجراء رسم قلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى منطقة البطن.

من هي شيرين دويك

- دخلت الإعلام عبر العمل في إحدى القنوات الفضائية العربية.

- حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس.

- بدأت حياتها بالعمل في مجال السياحة والفنادق.

- قدمت عددا من البرامج الأخرى مثل «نص ساعة صحافة»، وألبوم الذكريات.

- انتقلت إلى التليفزيون المصري لتستمر مسيرتها به.

وفاة الإعلامية شيرين الدويك

وأعلنت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك»، وفاة الإعلامية شيرين الدويك، وكتبت الصفحة: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».