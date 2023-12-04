متحف كفر الشيخ يعلن قطعة شهر ديسمبر.. «رحلة العائلة المقدسة لمصر»

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز قطعة فريدة من النسيج على خلفية حمراء تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بـ«قطعة الشهر» لشهر ديسمبر الجاري، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

القطعة الفائزة بقطعة شهر ديسمبر

والقطعة الفائزة عبارة عن قطعة فريدة من النسيج على خلفية حمراء تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر في الوسط وداخل إطار مربع تمتطي السيدة العذراء مع -هالة تحيط رأسها- الحمار وتحمل السيد المسيح وخلفها يوجد مبنى وبجانب العذراء يوجد شخصين أحدهما على الأرجح هو القديس يوسف والآخر سالومي ابنة عم السيدة العذراء ووصيفتها، المشهد المركزي محاط بثمانية شخصيات، أربعة يقفون والأربعة الآخرون يمتطون الحيوانات عند الزاوية، وهي مصنوعة من الكتان وترجع للقرن 8-9 الميلادي.

مسابقة «أنت من تقرر» في متحف كفر الشيخ

ووفقاً للدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، فإنّ مسابقة «أنت من تقرر» يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروض بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على «فيسبوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية

وأكد «عثمان»، أنّ الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية لاختيار أحدها ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، لافتاً أنّ القطعة الأولى كانت عبارة عن قطعة فريدة من النسيج على خلفية حمراء تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، أما القطعة الثانية عبارة عن لوحة من النسيج مستطيلة الشكل مشغولة بخيوط السيرما متعددة الألوان تتوسطها القديسة دميانة تحمل بيدها اليسرى «سعف النخيل» الذي يرمز فى الفن القبطي إلى النصر، القديسة داخل إطار يوحي بأنّه واجهة معمارية لكنيسة يعلوها قباب على هيئة الصدفة رمز «الولادة الجديدة» يعلوها شكل الصليب اليوناني ذات الأطراف المزهرة، بينما القطعة الثالثة عبارة عن مبخرة من البرونز تُستخدم لحرق البخور بالطقوس الكنسية أو المنزلية، حافة المبخرة بها ثلاث عروات تستخدم للتعليق بالسلاسل أما البدن مزين بمناظر تُمثل مشاهد من حياة السيد المسيح بما في ذلك الميلاد والصلب، أما داخل تجويف قاعدة الإناء فمزين بزخرفة الصليب اليوناني المزهر، وقد وقع اختيار الجمهور على القطعة الأولى.

عرض القطعة المميزة لمدة شهر كامل

وأوضح «عثمان»، أنّه سيتم عرض القطعة المميزة لشهر ديسمبر لعام 2023 لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.