تفاصيل برنامج «3+1» في كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.. «تخرج بعد 3 سنوات»

أعلنت كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية عن الانتهاء من اتفاقية تعاون مع نظيرتها في جامعة إسكس بالمملكة المتحدة، وفقا لبرنامج دراسي بنظام «3+1»، الأمر الذي يحمل بشرى سارة للطلاب من حيث عدد سنوات التخرج والسفر للتعلم في الخارج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل البرنامج من حيث المزايا وعدد سنوات التخرج وفرص الدراسة الخارجية والعمل، بحسب الإعلان الرسمي من الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية.

مزايا البرنامج

1- يحصل الطالب على بكالوريوس إدارة الأعمال / المحاسبة من كلية الأعمال جامعة الإسكندرية بعد إتمام 3 سنوات دراسية.

2- الحصول على ماجستير الأعمال من جامعة إسكس Essex university في التخصصات «إدارة الأعمال – التمويل – المحاسبة» بعد إتمام سنة دراسية في جامعة إسكس بإنجلترا.

3- الحصول على فيزا عمل لمدة عامين في إنجلترا طبقاً للتسهيلات الممنوحة من جامعة إسكس.

4- إمكانية الحصول على قرض تعليمي بشروط ميسرة من عدة بنوك مصرية على أن يتم السداد من خلال عملك بعد التخرج.

الطلاب المستهدفين في البرنامج

• طلاب السنة الأولى والثانية.

• طلاب السنة الثالثة بشعبة إدارة وتمويل ومحاسبة.

• شعبتي اللغة الإنجليزية واللغة العربية بشرط الحصول على شهادة اللغة الإنجليزية المطلوبة.

شروط القبول في البرنامج

1- حصول الطالب على 3.25 = GPA

2- متطلبات اللغة الخاصة بجامعة إسكس.