قيادي فلسطيني عن استشهاد والدته: تعرضت للقصف في طريقها للمستشفى

قال القيادي الفلسطيني محمد أبو سمرة، بعد وفاة والدته، إثر قصف قوات الاحتلال لمنزلها في غزة، إنه منذ 7 أكتوبر حتى يوم 2 ديسمبر، يوم استشهادها، أصيبت 4 مرات، نتيجة قصف بيوت أحد الأقارب، الذي لجأت إليه العائلة نتيجة تضرر المنزل، ومساء يوم الجمعة الماضي، شهدت المنطقة قصفاً عنيفاً من جانب جبش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الوالدة في حالة إرهاق شديد.

وأضاف «أبو سمرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء «DMC»، على قناة «DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، مساء اليوم الاثنين، أنه تم نقل والدته إلى مستشفى المعمداني، الذي يبعد حوالي 500 متر، وجرى نقلها للمستشفى باستخدام كرسي متحرك، بسبب عدم قدرتها على الحركة، نتيجة الإصابات التي تعرضت لها خلال القصف.

«أبو سمرة»: استشهدت والدتي ولم تدفن في المقبرة القريبة

وتابع القيادي الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الطريق، في أثناء ذهاب الوالدة إلى المستشفى، فأصيبت ومن معها، واضطروا بصعوبة كبيرة جدًا، السير إلى المستشفى، ذي الإمكانيات الضعيفة، وبعد الحصول على الإسعافات، استشهدت الوالدة، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من دفن والدته في المقبرة القريبة من المنزل بحوالي 150 متراً، بسبب التهديد المستمرة بقصف المنطقة، مما اضطرهم إلى دفنها في مقبرة أخرى.