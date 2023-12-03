بفيلم «من تحت الركام».. تفاصيل بدء فعاليات أسبوع سينما فلسطين في الهناجر

بدأت أولى عروض أسبوع السينما الفلسطينية الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بسينما الهناجر بساحة الأوبرا، مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

عروض السينما الفلسطينية

أعرب «قانوش» عن سعادته لتتويج التعاون الدائم مع المركز القومي للسينما بأسبوع سينما فلسطين لكون السينما الفلسطينية الموضوع الشاغل محليًا ودوليًا؛ لذا جرى تكثيف العروض خلال هذا الأسبوع.

وأكد استمرار مثل هذه العروض سواء المعنية بالقضية الفلسطينية بشكل خاص أو بالسينما العربية بشكل عام، مضيفا أن فعاليات أسبوع سينما فلسطين تؤكد على دعمنا الدائم - ولو بشكل معنوي - لإخواننا في قطاع غزة وفي الأراضي المحتلة.

وألقى الدكتور حسين بكر كلمته، والتي صرح فيها عن أهمية تأثير القوى الناعمة متمثلة في وزارة الثقافة في دعم القضية، ثم عرض الفيلم الوثائقي «من تحت الركام» إخراج أن تسوليس، «٨٥ دقيقة»، وأعقب العرض ندوة أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا، بمشاركة مدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمخرج طارق يخلف.