انتعاش سياحة الغطس في البحر الأحمر تزامنا مع الموسم الشتوي

تشهد السياحة في البحر الأحمر خاصة سياحة الغطس انتعاشة تزامنا مع بدء سياحة الشتاء في أوروبا، وتوافد الآلاف من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على شواطئها لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء في المنطقعة التي تعتبر من أفضل مواقع الغوص في الفريدة حول العالم.

أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحرالأحمر، إن هناك توافد آلاف من السائحين الأجانب على شواطئ مياه البحر الأحمر التي تضم أفضل مواقع الغوص في العالم.

وأوضح «غلاب» أن امحافظة البحر الأحمر تضم أكثر من 100 موقع غوص، بالإضافة إلى 21 موقعًا للسفن الغارقة والتي تحولت بمرور الزمن لتراث حيث تكونت حولها الشعاب المرجانية لترسم لوحة فنية تحت الماء تجذب إليها السياح، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن سياحة الغوص تجذب حوالي 4 ملايين سائح سنويًا.

تدشين 3 مواقع غوص في البحر الأحمر

ولفت إلى أن أجهزة البحر الأحمر دشنت 3 مواقع غوص بشواطئ الغردقة بإغراق 15 قطعة من المعدات والمركبات القديمة بالتنسيق مع وزارة البيئة، بهدف تخفيف الضغط على المواقع الطبيعة والشعاب المرجانية، ويجذب ذلك عشاق رياضة الغوص إلى مياه البحر الأحمر.

انتعاش سياحة الغطس شتاء بالبحر الأحمر

ومن جانبه أكد أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش سياحة الغطس في مياه البحر الأحمر شتاءً تزامناً مع بدء موسم سياحة الشتاء في أوروبا، إذ تصل درجات الحرارة لحد الجليد في عدد من المدن الأوربية. و تعتبر مياه البحر الأحمر الملاذ الآمن للسياح الأجانب حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل إذ تمتاز مياه البحر الأحمر بالدفء في الأعماق كما يستمتع السياح على الشواطئ بالشمس الساطعة التي تبعث الدفء على شواطئها.