إبحار عشرات المراكب إلى جزر البحر الأحمر تزامنا مع استقرار حالة الطقس

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، استقرارا في حالة الطقس، مع انتشار قليل للغيوم وتكاثف السحب في مناطق متفرقة، تزامنا مع استقرار حالة البحر ونشاط الرحلات البحرية إلى الجزر المختلفة، خاصة الغردقة ومرسى علم.

إبحار المراكب إلى جزر البحر الأحمر

وأبحرت عشرات المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، للاستمتاع بالطقس على شواطئ البحر الأحمر، عكس الأجواء الباردة في عدد من الدول الأوروبية.

جزر البحر الأحمر تجذب السياح

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى إبحار عشرات المراكب السياحية إلى جزر البحر الأحمر صباح اليوم الأحد، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وممارسة رياضة الغطس والسنوركل.

ولفت إلى أن السياح الأجانب تأتي خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء، إذ تضم مياه البحر الأحمر أفضل مواقع الغوص حول العالم.

حالة الطقس بالبحر الأحمر

جدير بالذكر أن حالة الطقس استقرت في مدن البحر الأحمر اليوم، إذ تعرضت المناطق الجنوبية إلى أمطار وترواحت بين خفيفة ومتوسطة ووصلت إلى رعدية على مناطق حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان، الانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار بمدن جنوب البحر الأحمر.