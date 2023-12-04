المرشح الرئاسي حازم عمر: فريقنا الاستشاري يضم أكاديميين لحل المعادلات

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر، أن فريقه الاستشاري يضم ذوي الخبرات سواء من الأكاديميين أو ذوي الخبرات المتراكمة حيث إن حزبه حريص على الخبرات المتراكمة، موضحا أن الأكاديميين يحلون المعادلات وذوي الخبرات عليهم شق التطبيقات، وبرنامجه يضع الهدف والخطط وآليات التنفيذ بجدول زمني وهو دائما ما يحرص عليه.

العائلة مزاجها سياسي

وأضاف في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن عائلته عائلة سياسية وبرلمانية ضاربة بجذورها في الأرض منذ عهد الملك فؤاد الأول قائلاً: «نحن برلمانيون منذ عهد الملك فؤاد وكان لدينا منحنيات هبوطاً صعوداً بعد ثورة 1952 وعهد عبد الناصر ثم الرئيس السادات والرئيس مبارك وحتى الآن نحن نشرب السياسة منذ الصغر»، لافتاً إلى أنه بالرغم من كونه مهندساً مدنياً إلا أنه خبرته العملية في مجال الاقتصاد والتجارة وتأسيس الشركات وتكوين العلاقات خارجياً قائلاً: العائلة مزاجها سياسي.

الحزب حريص على الحفاظ على هويته

وكشف عمر أن حزبه حريص على الحفاظ على هويته وتدقيق العضويات لدرجة أن الأعضاء الجدد قد يحصلون على الكارنيه بعد ستة أشهر من الانضمام قائلاً: «حزبنا قائم على الأيدولوجيا ورسالتنا هي الارتقاء بالوعي والحياة السياسية ولنا هوية وهي يسار الوسط وكافة برامجنا مندرجة تحت هذا العنوان»، كاشفاً أن عدد أعضاء الحزب الآن تجاوز 100 ألف عضو بقليل.