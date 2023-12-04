وكيل «صحة البحيرة» يناقش خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعا موسعا للاستعداد للانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة، ومراجعة خطة التأمين الطبي للانتخابات، وذلك بحضور غانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومحمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وخلال الاجتماع، أكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تنتظره مصر والعالم، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة.

وناقش الخطة الخاصة بتجهيز اللجان الخاصة بالصحة، حيث يوجد 7 لجان ستُجرى بها العملية الانتخابية، وهي لجنتان في دمنهور بمركز خدمة الهلال، ومركز خدمة صلاح الدين، و3 لجان في الدلنجات بوحدات الإمام الحسين، وجزاير عيسى، وأحمد رامي ولجنة بالمحمودية بوحدة بحري الفرنساوية، ولجنة بشبراخيت بوحدة القرداحي.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد وكيل صحة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية، كما أكد توفير كل ما يلزم اللجان وإصلاح أي أعطال موجودة بتلك الوحدات وتجهيزها بكافة الخدمات، موضحا أنه تم توفير فريق طبي بكل لجنة، يضم طبيبا وتمريض داخل اللجان، كما توجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان «الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية».

كما أكد تفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة أي طارئ والتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، وكذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأي طوارئ.

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أنه سيتم انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية.