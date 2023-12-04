خبير سياسي: الانتخابات الرئاسية بالخارج أشبه بـ«سيمفونية»

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن انتخابات المصريين بالخارج دلت على أن قوة مصر في شعبها، وأن المصريين بالخارج هم جزء هام من هذه القوة، مؤكدة أن المصريين بالخارج أشبه بسفراء لمصر بالخارج، فقد استطاعوا أن يظهروا العالم بتلاحمهم، وتهافتهم على الإدلاء بأصواتهم، وكان الأمر أشبه بـ«سيمفونية» يعزفها المصريون بالخارج.

تفعيل المصريين بالخارج للإرادة الشعبية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين بالخارج استطاعوا أن يُفعّلوا قوة الإرادة الشعبية، كقوة رئيسية من قوة الدولة المصرية الشاملة، التي تم من خلالها إثبات نجاح مصر شعبًا وقيادة نظامًا في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة المصريين بالخارج تتويج للإنجازات التي بذلتها الدولة تجاه المصريين بالخارج، الذين يتمتعون بأشياء كثيرة لم تُقدم لهم من قبل، فقد منحتها مصر لهم منذ عام 2014، فقد نص الدستور على رعاية المصريين بالخارج، واعتمدت التنمية المستدامة في مصر قرارا بمساهمة المصريين في العملية التنموية، وكل ذلك وأكثر حفز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات.