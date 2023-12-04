إكسترا نيوز: جنوب غزة أصبح مثل شماله في الدمار واستهداف المستشفيات

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز في معبر رفح، إن البيان الرسمي الصادر عن عدد كبير من المنظمات الدولية ولا سيما الصليب الأحمر تحدث عن أن شمال غزة أصبح كجنوبه، من حيث الدمار والضحايا، إذ تم تدمير كل المستشفيات والقطاع الصحي، ومستشفى كمال عدوان كان له النصيب الأعظم من القصف.

معبر رفح يعد رئة قطاع غزة

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن معبر رفح يعد رئة قطاع غزة من حيث حجم المساعدات الكبيرة، التي تدخل على مدار اليوم، ومنذ قليل شوهد عدد كبير من الشاحنات التي أفرغت ما بها من حمولات في قطاع غزة ثم عادت مجددا.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي وصلت حتى هذه اللحظة لقطاع غزة بلغ 98 شاحنة، وكل هذه الشاحنات أو أغلبها مصرية خالصة من خلال المجتمع المدني، الذي يرسل على مدار الساعة حجما كبيرا من المساعدات.

دخول شاحنتي وقود

وأكد أن هناك شاحنتي وقود دخلت اليوم وبها 65 ألف لتر، وتمثل إلى حد ما نقطة تحول إيجابي بالنسبة لسيارات المنظمات الدولية التي بحاجة إلى هذا الوقود حتى تنقل المساعدات لكل أنحاء قطاع غزة.