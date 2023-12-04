فاطمة سيد أحمد: معرض «إيدكس 2023» يساهم في الترويج السياحي

وجّهت الكاتبة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب إعداده الكثير من الفعاليات العالمية، مثل منتدى شباب العالم، أول انفتاح على العالم الخارجي.

وتابعت «أحمد»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية Ten، مساء الاثنين، أنّ قمة المناخ 27، التي نظمت في مصر كانت أول اختبار حقيقي لتبني مصر الفعاليات العالمية.

أهمية معرض إيدكس العسكري

وأوضحت أن معرض إيدكس العسكري، يقام على أرض مصر، ومن يأتي ويعقد الصفقات لشراء السلاح يقضي بعض الوقت في السياحة، وهو بذلك ليس مجرد معرض، ولكن يصاحبه الكثير من الأنشطة مثل النشاط السياحي.

وأضافت أن معرض إيدكس يشرف أي مصري، وإعداده للمرة الثالثة دليل على نجاح النسخ السابقة، متمنية استمرار عقد هذا المعرض خلال السنوات المقبلة.