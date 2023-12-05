طلعت عبد القوي: 975 قاطرة مساعدات أرسلها التحالف الوطني إلى قطاع غزة

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنّ هناك أكثر من 58 مليون مواطن سيستفيدون من مبادرة حياة كريمة، موضحًا: «المشروع عايز مجلدات علشان نكتب فيها كم التطوير اللي حصل في محافظات مصر».

الاهتمام بالقطاعات الصحية والتعليم والنقل

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، بالإضافة إلى كل القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، والإنجازات على أرض الواقع خير دليل على ذلك.

وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس المناسب رسالة قوية للعالم، كما أن اختيار الرئيس المناسب سيكمل عملية البناء والتنمية.

وتابع: «975 قاطرة مساعدات تم إرسالها لأهل غزة، أو ما يعادل نحو 12 طن مساعدات أرسلها التحالف الوطني، وهذه الكمية تصل إلى 80% من إجمالي المساعدات المرسلة لأهل غزة».

مساعدة ذوي الهمم وكبار السن لدخول لجان الانتخابات

وأوضح، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي يعكف على خطة لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن لدخول لجان الانتخابات بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار للمواطنين للجلوس فيها لتفادي تكدس المواطنين على اللجان.

ولفت، إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي لن تكون مٌلزمة بعملية الصمت الانتخابي، ولأن مبادرة «أنزل شارك» هدفها تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات، موضحًا أن نتيجة الانتخابات النهائية وإعلان الفائز من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات.