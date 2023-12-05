شعبة الملابس الجاهزة: «الدفايات» ابتكار مصري قديم قلّده العالم

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة، إن ابتكار الدفايات أسفل الملابس والتي يعتمد عليها فئة كبيرة من المواطنين خلال فصل الشتاء، تعود في نشأتها إلى قدماء المصريين، والذين أثبتت البرديات التي تركوها مدى تقدم وروعة وعصرية ملابسهم والأزياء التي كانوا يحرصون على ارتدائها، كان منها ما يُلبس أسفل الملابس خلال فصل الشتاء، والتي عرفها العالم فيما بعد بـ«الدفايات»، حيث ظهرت المرأة في مصر القديمة ترتديها بكثرة.

هيكل: الدفايات تصنع من ميكروفايبر أو أصواف أو أقطان

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدفايات للجنسين والموجودة في الأسواق يعتمدها الكثير من المواطنين للدفء خلال برودة الشتاء، وهي الملابس التي تتنوع في السوق المصري ما بين الميكروفايبر والصوف والقطن والخامات المتنوعة الأخرى، مشيره إلى أن كل تلك الأنواع موجودة في الأسواق ولا يوجد نقص في أي منها.

أما وعن أسعار الملابس الشتوية الحالية، فقد أوضحت أن الانخفاض في أسعار الملابس خلال «الجمعة البيضاء» قبل الماضية لا تزال اصدائها متواجده في الكثير من المحال التجارية، والتي قررت بشكل طوعي مد فترة الانخفاض في الأسعار لتحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات.

وأشارت إلى أن الشعبة تتوقع زيادة المبيعات للملابس الشتوية، بسبب كثرة الأعياد خلال الفترة المقبلة، وأن السوق المحلي للملابس شهد وجود الكثير من المنتجات والمعروضات بخامات عدة ومتنوعة، منها ما هو مخلوط، ويجري بيعه بأسعار جيدة، ومناسبة لكل فئات وشرائح المجتمع.

قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ومن الجدير بالذكر، أن قطاع الملابس الجاهزة شهد مؤخرا تطورا ملحوظا، إذ حقق القطاع، الكثير من الطفرات بالصادرات، الأمر الذي جاء بدعم من قبل الدولة، وكذا مبادرة مجلس الوزراء، لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية، بواقع 150 مليار جنيه، وفائدة تصل لـ11%، ولمدة 5 سنوات.