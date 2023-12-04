«شعبة الملابس»: التخفيضات مستمرة والأسعار تناسب جميع الفئات

قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة، إن أسعار الأزياء الشتوية جيدة للغاية، وتناسب كل الفئات.

هيكل: «الجمعة البيضاء» شهدت انتعاشة كبرى

أضافت «هيكل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العديد من المحال التجارية لا تزال مستمرة في تخفيضاتها المقدمة للزبائن بالكثير من المنتجات، مشيرة إلى أن «الجمعة البيضاء» شهدت انتعاشة كبرى في أسعار المنتجات في الأسواق.

وأشارت إلى أن الشعبة توقعت زيادة المبيعات للملابس الشتوية، لكثرة الأعياد خلال الفترة المقبلة، حيث أن السوق المحلي للملابس شهد وجود الكثير من المنتجات والمعروضات بخامات عدة ومتنوعة، منها ما هو مخلوط، ويجري بيعه بأسعار جيدة، ومناسبة لكل فئات وشرائح المجتمع.

ولفتت إلى أن المصنعين اعتمدوا خلال الفترة الماضية، الكثير من الخامات الجيدة والمخلوطة، لتساهم في خفض أسعار الملابس الشتوية بالأسواق، ما أنعكس بدوره على توفير الكثير من المدخرات للمواطنين الراغبين في الشراء.

قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ومن الجدير بالذكر، أن قطاع الملابس الجاهزة شهد مؤخرا تطورا ملحوظا، إذ حقق القطاع، الكثير من الطفرات بالصادرات، الأمر الذي جاء بدعم من قبل الدولة، وكذا مبادرة مجلس الوزراء، لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية، بواقع 150 مليار جنيه، وفائدة تصل لـ11%، ولمدة 5 سنوات.