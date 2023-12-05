محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة معدات الطوارئ والأزمات

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه وجه رؤساء الوحدات والمراكز والقرى برفع حالة الطوارئ ومراجعة معدات الطوارئ والأزمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من مكتب المتابعة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وحملة المحافظة لمتابعة اصطفاف المعدات.

وتفقدت اللجنة برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ معدات وسيارات مركز ومدينة فايد في وجود السيد رئيس مركز ومدينة فايد وفرق الطوارئ، ومتابعة رفع كفاءة معدات الطوارئ بالمراكز والمدن والقرى.

محافظ الإسماعيلية: استعدادات مكثفة لفصل الشتاء

وأعلن محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة رفع حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى في جميع مراكز وأحياء المحافظة استعدادا لفصل الشتاء.

كما أعلن محافظ الإسماعيلية، تشكيل فرق الطوارئ في جميع المراكز وانعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة متواصلة، وربطها بغرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والعمل على التدخل الفوري لحل أي طارئ.

وتشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء شبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية تنتشر منذ منتصف الليل وتستمر حتى الثامنة صباحا، على أن تكون ذروتها في الخامسة فجرا وتصل إلى حد الشبورة الضبابية.