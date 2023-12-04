حالة الطقس في بني سويف غدا.. شبورة كثيفة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، في محافظة بني سويف، حيث يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، وسط توقعات بوجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية، وتضاؤل فرص تساقط الأمطار.

انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظة بني سويف

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى انعدام فرص تساقط الأمطار على محافظة بني سويف، غدًا الثلاثاء، مع نشاط خفيف للرياح، في ظل وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية في الساعة الأولى من الصباح بمحافظة بني سويف.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظة بني سويف

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة المتوقعة بمحافظة بني سويف، غدا الثلاثاء، 24 درجة العظمى، و12 درجة الصغرى.

استعدادات محافظة بني سويف لفصل الشتاء

واستعدت محافظة بني سويف بعدة إجراءات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وذلك بتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات.