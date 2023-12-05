المشرف على رواق الأزهر: الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي

لا يزال الحديث عن الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف منتشرا بين الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادعى الكثيرون خلال الساعات الماضية بأن شيخ الأزهر تعرض لوعكة صحية، ويعاني بشدة مطالبين بالدعاء له عبر السوشيال ميديا، وهو ما نفاه الكثيرون من قيادات الأزهر الشريف.

حقيقة مرض شيخ الأزهر

كشف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، حقيقة المعلومات المتداولة، نافيا كان ما روجه رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وأن الإمام بحالة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي، قائلا:«من يٌروجون لمثل هذه الأخبار يبحثون عن زيادة عدد من اللايكات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي».

تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

أما عن آخر مقابله جمعته بشيخ الأزهر الأحد الماضي، أوضح عبدالمنعم فؤاد قائلا:« أنا كنت مع شيخ الأزهر في مكتبه، وهو بخير ويستقبل الزيارات والوفود المختلفة، وصحته جيدة ويمارس عمله بشكله طبيعي للغاية بداية من الصباح الباكر حتى الساعة السادسة مساءً».

شقيق شيخ الأزهر: الإمام الأكبر بخير ولا صحة لشائعات مرضه

وكانت «الوطن» تواصلت مع الشيخ محمد الطيب شقيق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي أكد أن الإمام الأكبر بحالة صحية جيدة ولا صحة لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مرضه، مشددا على أن شائعة مرضه تظهر كل عام عند عدم سفره إلى المؤتمرات الدينية.