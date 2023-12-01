إقبال كبير على المشاركة في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالسويس

شهدت مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، إقبالا كبيرا من من طلاب المعاهد الأزهرية التابعة للإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

إقبال كبير من الطلاب

وأوضح الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أن مسابقة الامام الأكبر لحفظ القران الكريم لاقت استحسانا كبيرا من الطلاب وأولياء أمورهم، والمسابقة تسير على أفضل وجه مع مراعاة توفير الهدوء أثناء أداء الطلاب والطالبات، وتسجيل المسابقة صوتا وصورة نظراً للحفاظ على الشفافية التامة.

ختام فعاليات الأسبوع الثاني

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والشيخ إبراهيم الخزرجي، مدير شؤون القرآن الكريم، ومحمد محمود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ختام الأسبوع الثاني من مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم.

وكانت المسابقة انطلقت بمنطقة السويس الأزهرية بإشراف إدارة شؤون القرآن الكريم، وتوجيه الحاسب الآلي، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، على أن تنتهي يوم الأحد المقبل.