انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الأول لاختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من طلاب المعاهد الابتدائية التابعة لإدارتي سيدي سالم والرياض الأزهرية.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير العمل بالمسابقة

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدءها، بحضور موسى صابر، موفد متابعة المسابقة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

ونوه رئيس المنطقة إلى أهمية تطبيق كافة التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهاً القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات، وتجهيز استراحة المنطقة بكافة الإمكانيات على مدار اليوم لتسع الجميع من الوافدين للإشراف على سير العمل بالمسابقة يومياً.

3115 عدد المتقدمين للمسابقة

ويلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3115 متقدما، وتم توزيعهم على 12 يوما، وقد تقدم منهم اليوم 240 متسابقا، وتم تقسيمهم على 8 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومعلمي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتجرى المسابقة بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوتا وصورة لضمان النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

إقامة المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.