هدوء في اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والاستقرار التام لليوم الثالث على التوالي بسير اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، للمتقدمين من طلاب المعاهد الثانوية بالإدارات العشر التابعة للمنطقة، وذلك منذ صباح اليوم الأربعاء، وسط تأمين مشدد وتنظيم وهدوء تام.

رئيس المنطقة يتابع سير العمل بالمسابقة للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها.

ونوه رئيس المنطقة على أهمية تطبيق التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجهاً القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات.

توثيق المسابقة فيديو لضمان النزاهة والشفافية

وتجرى المسابقة بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوتاً وصورة، لضمان صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3115 متقدماً، جرى توزيعهم على 12 يوماً، وتقدم منهم اليوم 215 متسابقاً، وتم تقسيمهم على 8 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة مُتميزة من موجهي ومُعلمي شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.