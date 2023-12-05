عمرو سلامة يشكر آسر ياسين بسبب «شماريخ»: حلم مشترك ورحلة اكتملت بك

وجّه المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الشكر لآسر ياسين بطل فيلمه الجديد «شماريخ»، والمقرر طرحه خلال أيام بدور العرض.

ونشر عمرو سلامة صورة تجمعه بآسر ياسين معلقا: «أشكرك يا آسر على هذه الرحلة، لم تكن لتبدأ بدونك ولم تكن لتكتمل بدون تفهمك وجلدك وتفانيك وحرفيتك وإيمانك بالحلم المشترك».

موعد عرض فيلم شماريخ

وكشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع إنستجرام منذ أيام عن طرح فيلم شماريخ في دور العرض الشهر المقبل.

ونشر عمرو سلامة الإعلان الرسمي لفيلم شماريخ معلقا: «فيلم شماريخ بجميع دور العرض يوم 7 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية».

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.