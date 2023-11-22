في عيد ميلاده.. «السلم والثعبان» الضوء الأخضر لـ عمرو سلامة لدخوله الوسط الفني

يحتفل المخرج عمرو سلامة اليوم بعيد ميلاده، بعد أن قدم أفلاما ومسلسلات مهمة خلال مشواره الفني الطويل، واستطاع من خلال تجربة الإخراج، أن يضع اسمه في سماء كبار المخرجين، وكان دخوله الوسط الفني بالصدفة، ويعتبر فيلم «السلم والثعبان» أول الأعمال التي فتحت له الفرصة أمام حلمه كمخرج .

عمرو سلامة يتحدث عن بداية دخوله الفن

وتحدث المخرج عمرو سلامة عن بداياته مع الفن من خلال تصريحات سابقة، بأنه عمل كممثل من خلال مشهد فى فيلم «السلم والثعبان» للمخرج طارق العريان منذ أن كان طالبا بكلية التجارة، قبل أن يقرر أن يكون مخرجاً .

عمرو سلامة يتحدث عن أول «كاستينج» مع زملائه في الجامعة

وأكد سلامة أنه قام بعمل «كاستينج» مع زملائه في الجامعة، ومن بعدها تم اختياره للمشاركة في فيلم «السلم والثعبان»، مشيراً إلى أنه أعجب بالمخرج طارق العريان، وكان مبهورا بأسلوبه في العمل، لأنه كان ينظم عمله بصورة لا يفهمها سوى المخرج، وكل شخص يركز في الجزء الخاص به، ليجمع بعد ذلك المخرج عملاً متكاملاً .

وأوضح عمرو سلامة، أنه اكتشف أنه ممثل فاشل، وأن الرسوم المتحركة لن ترضيه بشكل كامل خصوصا أنها فن، وأن مهنة المخرج على قدر كبيرة من المسؤولية ولكنها مرضية فنياً .