عمرو سلامة يكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم شماريخ (فيديو)

كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابه على إنستجرام، عن الإعلان الرسمي لفيلم شماريخ المقرر طرحه في دور العرض الشهر المقبل.

ونشر عمرو سلامة الإعلان الرسمي لفيلم شماريخ، معلقا: «فيلم شماريخ بجميع دور العرض يوم 7 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية».

وسيطر على الإعلان الرسمي لفيلم شماريخ عدد من مشاهد الأكشن، فضلا عن ظهور خاص في عدد من المشاهد للفنان الراحل مصطفى درويش.

عمرو سلامة يكشف كواليس فيلم شماريخ

وكشف المخرج عمرو سلامة قبل أيام عبر حسابه على إنستجرام، كواليس تحضير فيلمه الجديد شماريخ، المقرر طرحه الشهر المقبل، قائلا: «أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور، ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».

أبطال فيلم شماريخ

فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، أمينة خليل، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف.