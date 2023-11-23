عمرو سلامة يكشف فكرة فيلم «شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل

حرص المخرج عمرو سلامة، على كشف القصة الحقيقية لفيلمه الجديد «شماريخ»، الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، مشيرًا إلى أنه كل ما نشر حول أحداث العمل غير صحيحة تماما.

عمرو سلامة يوضح أحداث فيلم شماريخ

وكتب عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لأن كل ما كتب عن قصة فيلم شماريخ من قبل ليس صحيح، فيلم شماريخ هو فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية عن رجل يحيى في الظلام في رحلته للتطهر».

وأضاف عمرو سلامة: «لكن هناك مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية، هذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام، من شخص يصعب جدا عليه قتله».

وكان المخرج عمرو سلامة، كشف قبل أيام عبر حسابه على إنستجرام، كواليس تحضير فيلمه الجديد شماريخ، المقرر طرحه الشهر المقبل، قائلا: «أول معالجة للفيلم كانت سنة 2005، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة 2008، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونصف يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور، ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم».