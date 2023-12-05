«تعليم الإسكندرية»: تحرير استمارات الشهادة الإعدادية في جميع المدارس اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية اليوم، بدء تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، حتى 31 ديسمبر، منوهة بسرعة التسجيل وملئ الاستمارة، وتضمنت الأوراق المطلوبة الآتي:

الأوراق المطلوبة

- 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

-أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، تسدد في مكاتب البريد أو فوري مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها، تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

- طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

- استمارة التقدم الإلكترونية بها بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم. وليس شرط عملها بالمدرسة

- تسلم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وللجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

الشروط العامة

يشترط للتمكن من ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، ويمكن الحصول عليه من خلال الموقع، عبر اختيار رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، وكتابة الرقم القومي للطالب والكود المدرسي له.

تعليمات مهمة

1- التأكد من كتابة الاسم رباعي كامل ومطابق لشهادة الميلاد

2 - كتابة تاريخ الميلاد طبقا لشهادة الميلاد والتأكد من صحه البيانات المدونة في الإستمارة «العنوان، التليفون وظيفة الأب».

3- كود الطالب مكتوب في إيصال المصروفات المدرسية أو الإستمارة «رقم الطالب».

4- استخدام الصورة الشخصية بخلفية بيضاء على الاستمارة «سكانر» والاحتفاظ بنفس الصورة حتي يتم تسليمها للمدرسة.

5- عدم طبع الاستمارة إلا بعد مراجعة البيانات كاملة، وتكون صحيحة لأنة عند إعطاء أمر تأكيد او طباعة لن يتم تغيير أي بيانات مرة اخري

6- في حالة وجود بيان غير واضح للطالب أو لطلب الكود التوجه للمدرسة.

7- تبلغ مصروفات الاستمارة 158 جنيها.

8 -الإسراع في دفع المصروفات المدرسية.