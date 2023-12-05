كلية الزراعة جامعة المنيا تعلن برامجها الجديدة للفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الزراعة جامعة المنيا عن برامجها الجديدة للفصل الدراسي الثاني 2024-2023، والتي تشمل برامج الساعات المعتمدة والبرامج المهنية.

تقديم تعليم عالي الجودة في مجال الزراعة

وقال مسؤول بكلية الزراعة فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلية الزراعة جامعة المنيا تسعى إلى تقديم تعليم عالي الجودة في مجال الزراعة، ومجموعة متنوعة من البرامج الدراسية التي تٌلبي احتياجات سوق العمل، وتشمل برامج الساعات المعتمدة التي تقدمها الكلية ما يلي:

-إدارة الأعمال الزراعية: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال إدارة الأعمال الزراعية، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال الإدارة والتسويق والتمويل.

- الأراضي والمياه: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال إدارة الموارد المائية والأراضي، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال الهندسة الزراعية والعلوم البيئية.

- الإنتاج الحيواني الداجني يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال الإنتاج الحيواني الداجني، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التغذية الحيوانية والصحة الحيوانية.

إعداد الطلاب للعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية

التكنولوجيا الحيوية الزراعية: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال الهندسة الوراثية وعلم الأحياء الدقيقة.

الصناعات الغذائية والألبان: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال الصناعات الغذائية والألبان، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء.

المحاصيل: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال إنتاج المحاصيل، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال علم النبات والزراعة.

مكافحة آفات وأمراض النبات: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال مكافحة آفات وأمراض النبات، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال علم الحشرات وعلم النبات وعلم الأوبئة.

البساتين: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطلاب للعمل في مجال إنتاج البساتين، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال علم النبات والزراعة والحصاد.