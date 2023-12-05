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يحيى الفخراني: فلسطين في القلب دون ادعاء.. وخطة تهجير أهل غزة ساذجة

كتب:

محمد عزالدين
01:38 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الفنان يحيى الفخراني

الفنان يحيى الفخراني

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنّه يُحب الحديث عن القضايا المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية عبر الأعمال الفنية، لأنها تكون أكثر تأثيرًا وتدخل القلب، من خلال وجوده في مجلس الشيوخ. 

مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية

وأضاف «الفخراني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ مجلس الشيوخ عقد جلسة استثنائية للحديث عن القضية الفلسطينية، موضحًا أنّ فلسطين في القلب دون ادعاء، ومصر طوال تاريخها تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية.

حدود مصر خط أحمر

وأشاد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قال إنّ «حدود مصر خط أحمر»، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في خطة ساذجة إزاحة مواطني غزة؛ وبذلك تنتهي القضية الفلسطينية.

أوضح أنه في وقت ما فُتحت الحدود بين مصر وغزة، ولكن جرى معالجة الموضوع، كما أنّ المصريين لن يسمحوا بذلك لأنّ الأرض والعرض متساويان عندهم.

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