الاحتلال الإسرائيلي يحدد شروط إنهاء الحرب على قطاع غزة.. ما هي؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين عن شروط الاحتلال لإنهاء العدوان على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي أشار وزير دفاع الاحتلال والمتحدث باسم الحكومة، إلى بعض الشروط لإنهاء الحرب.

وقال وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، في تصريحات نقلتها شبكة «ABC» الأمريكية، إنه يتوقع استمرار الحرب لمدة شهرين على الأقل، وهناك بعض الشروط لتوقف القتال في قطاع غزة هو تنفيذ الفصائل الفلسطينية «حماس» الاتفاق الأصلي وإعادة النساء الـ15 وطفلين محتجزين لديها، لكن دون أي شروط من جهتها أو إطلاق أسرى من جانب إسرائيل، وأيضًا استسلام الفصائل دون شروط.

جندلمان: شرطان لإنهاء الحرب في غزة

عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حدد شرطين لإنهاء الحرب في قطاع غزة، الأول هو إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح جميع المحتجزين لديها، واستسلامها دون شروط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي بشرط

وقال جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نهاية شهر نوفمبر الماضي، إن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي، بشرط استعادة جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وتسليم مقاتلي الفصائل التي شاركت في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، حينها، يمكن التوصل إلى هدنة تدوم لعقود.