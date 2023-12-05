«جوتيريش» يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته لوقف إطلاق نار مستدام ومستمر في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «إكس» «تويتر سابقًا».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، بضرورة تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء قطاع غزة، مضيفًا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة للنازحين حتى يحتموا به.

تفاقم الوضع الإنساني في غزة

وكان أنطونيو جوتيريش، ناشد إسرائيل أمس، بتجنب المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتجنب زيادة معاناة الآلاف من المدنيين.

تصريحات أنطونيو جوتيريش تثير غضب إسرائيل

وكانت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي نتيجة التنديد بالانتهاكات وتصريحاته بشأن الأحداث في غزة، وطالبه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بالاستقالة.