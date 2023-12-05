شبورة كثيفة تصل لحد الضباب على أغلب مناطق بني سويف.. تحذير للمسافرين

شهدت محافظة بني سويف، منذ الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، تكون للشبورة المائية الكثيفة، والتي وصلت لحد الضباب على أغلب المناطق من المحافظة، التي أثرت مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

حالة الطقس في بني سويف اليوم الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في محافظة بني سويف، حيث يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، وسط وجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية، وتضاؤل فرص تساقط الأمطار، في الساعات الأولى من الصباح.

انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظة بني سويف

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى انعدام فرص تساقط الأمطار على محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مع نشاط خفيف للرياح، في ظل وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية والزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظة بني سويف

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجة الحرارة المتوقعة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، 24 درجة العظمى، و12 درجة الصغرى.

عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب

واضطر قائدو المركبات بتخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.