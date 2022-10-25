حالة الطقس غدا في بني سويف.. لطيف ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا في بني سويف، إذ سيكون الطقس مائلًا للحرارة في فترة النهار، لطيفًا في بداية الليل، مائلًا للبرودة في آخره، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق في المحافظة على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في بني سويف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن درجة الحرارة العظمى غدا الأربعاء في بني سويف، ستكون 28 والصغرى 17، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 40%.

وشهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف مساء اليوم، موجة من الطقس السيئ، إذ تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة وبرق ورعد، لفترات متقطعة وسط استعدادات من المحافظة للتعامل مع تلك الموجة.

استعدادات المحافظة للتعامل مع الطقس

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، درجة الاستعداد مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، للتعامل مع حالة الطقس غدًا الأربعاء، وذلك بالتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه.