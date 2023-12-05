صور الأقمار الصناعية تٌظهر تضرر ما يقرب من 100 ألف مبنى في قطاع غزة

60 يومًا مرت على بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى استشهاد 16 ألف مواطن وإصابة 41 ألفا، في حرب عنيفة يتعامل معها الاحتلال بوحشية شديدة مع سكان قطاع غزة مبررًا ما يفعله بالحرب ومحاولة القضاء على حماس، لكن تِلك المحاولات ماهي إلا قضاء على قطاع غزة بالكامل سواء على مستوى البشر أو البنية التحتية وهدم المنازل، وهذا ما نشرته «bbc»، في تقريرها التي رصدت من خلاله حجم الضرر التي تعرض له القطاع.

تضرر ما يقرب من 98 ألف مبنى

وكشفت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها قبل بدء الهدنة التي استمرت 7 أيام، حجم الدمار في أنحاء قطاع غزة، وتُظهر أن ما يقرب من 98 ألف مبنى تعرض لأضرار، كما أظهرت أن هناك أحياء دُمرت بالكامل، وليس كما يقول الاحتلال الإسرائيلي أنهم يستهدفون شمال القطاع فقط، بل بالعكس أظهرت الصور أن الأضرار طالت جميع مناطق غزة.

وعلى الرغم من أن الأضرار لم تكن واسعة النطاق كما في الشمال، إلا أن ما يصل إلى 15٪ من المباني في جميع أنحاء المدينة تضررت، وفقًا لتحليل كوري شير وجامون فان دن هوك، بعد مقارنة الصور بما قبل الحرب.