وزيرة السكان الأصليين بالبرازيل: نعمل على مواجهة ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد

قالت سونيا جواجاجار، وزيرة السكان الأصليين بالبرازيل، إن السكان الأصليين هم أكثر من يحمون البيئة والتنوع في العالم، لكنهم أيضا أكثر الأشخاص تعرضا للتهديد والاضطهاد لأنهم يدافعون عن أراضيهم، لذلك هم متواجدون في قمة المناخ «كوب 28»، لتقديم هذا الطلب إلى الجميع أن يحترموهم، ولأجل إعطاء صوت للسكان الأصليين.

ذوبان الجليد يزيد منسوب المحيطات

وأضافت «جواجاجار»، خلال لقاء ببرنامج «كوب 28»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السكان الأصليين يواجهون الحرائق في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أن نسمح بأن يكون لدينا ارتفاع مقداره 1.5 درجة مئوية في العالم لذلك نشهد كل هذه الحرائق، كما أن ذوبان الجليد يزيد منسوب المحيطات والسكان الأصليين هم الأمم الأولى التي تأثرت بهذا، ونرى أن السكان غير الأصليين يواجهون ذلك أيضا في المدن.

نشكل 5% من مجموع البشرية

وأوضحت أن السكان الأصليين لا يشكلون سوى 5% من مجموع البشرية، لكنهم يحافظون على أكثر من 82% من التنوع البيولوجي في أراضيهم، ومن ثم الأهم بالنسبة لهم هو استعادة أراضيهم وترسيم حدودها، وهذه هي أولوياتهم وحماية التنوع البيولوجي.