جلسة رياضية ضمن فعاليات أندية السكان بمركز شباب الحبيل بالأقصر

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر نوفمبر 2023 بعقد جلسة رياضية، بمركز شباب الحبيل بإدارة شباب البياضية بالأقصر بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

أندية السكان

يأتي ذلك إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA )، لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

مشروع مجتمعي

وفي سياق منفصل، نفذ أعضاء نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية شرق الأقصر، مشروع مجتمعي، تمثل في نظافة مدخل المركز وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط ودهان الأشجار بداخل المركز ودهان سور المركز وعمل علم مصر على أعمدة الإنارة، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.