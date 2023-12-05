4 أسباب وراء تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة

تساؤلات يطرحها البعض حول أسباب تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أجاب عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه في وقت سابق برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسباب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، قائلاً، إن الجميع يعلم تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة، بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، خلال فترة الصيف، الأمر الذي تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل كبير خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.

ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه توجد تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، بالإضافة إلى قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، مضيفا: «رغم كل ذلك تعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي الوقت ذاته نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان».