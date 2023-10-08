موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.. هل صدرت قرارات رسمية؟

تزامنًا مع بداية شهر أكتوبر وانخفاض درجات الحرارة، مقارنة بالشهور الماضية، ينتظر عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي لجأت لها الحكومة في الأشهر الماضية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وشهدت الشهور الماضية، إعلان الحكومة، جدول انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، داخل المناطق المختلفة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، لإعلام المواطنين بالموعد المحدد لانقطاع الكهرباء داخل مناطقهم السكنية، لأخذ الاحتياطات اللازمة.

أما عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، فحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة أو الشركة القابضة للكهرباء والتوزيع، عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل نهائي داخل محافظات الجمهورية.

المساواة بين المحافظات في جدول انقطاع التيار الكهربائي

وجدير بالذكر، أنه عند إعلان جدول تخفيف الأحمال الكهربائية، جرى مراعاة المساواة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في جدول انقطاع التيار الكهربائي، حيث يكون معدل قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة بحد أقصى مرتين يوميًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ بداية الصيف.