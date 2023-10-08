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موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.. هل صدرت قرارات رسمية؟

كتب:

منة عبده
10:00 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
انقطاع الكهرباء.. صورة أرشيفية

انقطاع الكهرباء.. صورة أرشيفية

تزامنًا مع بداية شهر أكتوبر وانخفاض درجات الحرارة، مقارنة بالشهور الماضية، ينتظر عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي لجأت لها الحكومة في الأشهر الماضية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وشهدت الشهور الماضية، إعلان الحكومة، جدول انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، داخل المناطق المختلفة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، لإعلام المواطنين بالموعد المحدد لانقطاع الكهرباء داخل مناطقهم السكنية، لأخذ الاحتياطات اللازمة. 

أما عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، فحتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة أو الشركة القابضة للكهرباء والتوزيع، عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل نهائي داخل محافظات الجمهورية. 

المساواة بين المحافظات في جدول انقطاع التيار الكهربائي

وجدير بالذكر، أنه عند إعلان جدول تخفيف الأحمال الكهربائية، جرى مراعاة المساواة بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في جدول انقطاع التيار الكهربائي، حيث يكون معدل قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة بحد أقصى مرتين يوميًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ بداية الصيف. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.