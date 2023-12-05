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بنك الطعام المصري: بدأنا في تحويل بقايا الطعام لأسمدة للحد من الانبعاثات البيئية

كتب:

محمد عزالدين
05:12 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
بنك الطعام المصري

بنك الطعام المصري

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن أول مشروع لبنك الطعام هو الحد من هدر الطعام، حيث تعاقد البنك مع الفنادق والمطاعم للحصول على الطعام الذي لم يمس تماما، وإعادته للناس المستحقين له، لافتا أن البنك بدأ في تجارب ناجحة في تحويل بقايا الطعام، وهو بالأطنان، إلى أسمدة للحد من الانبعاثات البيئية.

نصف العاملين في قطاع الزراعة من السيدات

وأضاف «سرحان»، خلال لقاء ببرنامج «كوب 28»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع الزراعة يمثل أكثر من 10% من إجمالي الناتج في مصر، لكن الأهم من ذلك أن قطاع الزراعة من يعمل به 30% من سكان مصر، كما أن نصف العاملين في من السيدات، إلا أن تملك السيدات لهذه الأراضي التي يعملن عليها أقل من 3%.

وأوضح أن الاهتمام بتمكين السيدات في قطاع الزراعة، سيُفجر طاقة كامنة لدفع الاقتصاد المصري وتشغل ملايين الناس في الصناعات المغذية لهذه الزراعة، وفي الوقت نفسه تستطيع هذه السيدات أن يتحول من فئة ضئيلة الدخل إلى توسعة عملهم.

دخل مستمر لذوي الحيازات الصغيرة بالزراعة

ولفت إلى أن البنك يٌوفر للعاملين كلهم، بما فيهم السيدات ذوي الحيازات الصغيرة بالزراعة، دخل مستمر ومستدام عن طريق شراء كل محصولهم، موضحا أن هذه الفئة جديرة بأن تمكن اقتصاديا.

 

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