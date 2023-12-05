ماذا حدث ليلا في قطاع غزة؟.. قصف عنيف وانقطاع الاتصالات

شهدت العديد من المناطق في قطاع غزة قصف عنيف ومتكرر خلال ساعات الليل بالتزامن مع انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، حيث استهدف الاحتلال خلال ساعات الفجر مبنى سكنيًا لإحدى العائلات جنوب حي الشيخ رضوان في غزة، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال منزلًا، أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، كما شهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قصف محيط مستشفى دار السلام بخان يونس جنوب غزة

وخلال ساعات الليل، قصف الاحتلال محيط مستشفى دار السلام بخان يونس، وأطلق الأطباء والمرضى مناشدات نتيجة قصف كثيف بمحيط المستشفى، كما نفذ طيران الاحتلال غارات جديدة استهدفت مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، ونتيجة القصف العنيف خلال الليل، تجمعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت

وكانت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أعلنت عن انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة للمرة الرابعة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.