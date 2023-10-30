الصحة الفلسطينية: خروج 12 مستشفى عن العمل بغزة و124 شهيدا من الكوادر الطبية

كشفت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، أن 65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة باتت مُغلقة، فيما يعاني أكثر من 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% من النازحين يعانون إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة، وتفتقر إلى الفرشات والأسرة الطبية.

استشهاد 124 شهيدًا من الكوادر الصحية

ونتيجة القصف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات، استشهد 124 شهيدًا من الكوادر الصحية، وجُرح أكثر من 100، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

توقف 46 مركز رعاية صحية

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، كما أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة «السعة الإجمالية لهذه المستشفيات 2000 سرير».

وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى النقص الحاد في الأدوية

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة للانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.