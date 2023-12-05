3 أنواع من الأمطار في حالة الطقس اليوم.. وفقا لصور الأقمار الصناعية

رصدت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، 3 أنواع من الأمطار المتوقعة في حالة الطقس اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، بعد إعلانها وجود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية على 11 محافظة بدءا من اليوم ولمدة 72 ساعة مقبلة.

3 أنواع من الأمطار في حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي صادر عنها، أن الأمطار اليوم مقسمة الى 3 أنواع مختلفة، من حيث شدتها وقوتها وتأثيرها على المحافظات المختلفة، حيث تؤثر الطبيعة الجغرافية لكل محافظة على كميات الأمطار المتوقعة في طقس اليوم والـ72 ساعة المقبلة.

محافظات تشهد أمطارا رعدية

وتتوقع الأرصاد الجوية، أمطار رعدية ومتوسطة أحيانا، و قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة جنوب سيناء وتشمل كلا من مدن «أبو رديس- أبو زنيمة- نويبع- طابا- رأس سدر- دهب- شرم الشيخ- سانت كاترين»، بالإضافة الى خليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

محافظات تشهد أمطارا متوسطة

ومن المحافظات التي من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وهى مناطق مختلفة على محافظات جنوب الصعيد وتتضمن كلا من «أسيوط - سوهاج - قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر-الوادي الجديد».

محافظات تشهد أمطارا خفيفة

ووفقا لتقرير الأرصاد الجوية، فإن عددا من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تشهد اليوم تكاثر للسحب الممطرة وأمطارا خفيفة، وذلك على فترات مختلفة وتتضمن كلا من محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط».

نشاط الرياح

وأكدت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والمحافظات، التي تشهد تكاثرا للسحب القومية.